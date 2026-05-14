عراقجي: نصحت ممثل الإمارات بأن امريكا والكيان الصهيوني لا يمكنهما جلب الأمن لهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية عباس عراقجي، في تصريح له: كان مستغرباً في جلسة "بريكس" أن ممثل الإمارات لم يتطرّق سوى لموضوع الحرب وردود إيران على الولايات المتحدة على أراضيها

واشار عراقجي إلى انه اضطر لأن يوضح لأعضاء الجلسة أننا عادة لا نطرح هذه المسائل ولكن لكل شيء حدود في النهاية.

وقال عراقجي: الإمارات وقفت في هذه الحرب إلى جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأضاف: قلت إننا لم نكن نريد الدخول في هذه المباحثات حفاظاً على وحدة وانسجام "بريكس"، وبما أن ممثل الإمارات طرح هذه الموضوعات اضطررنا لبيان الحقائق للمجتمع الدولي.

وصرح عراقجي: نصحت ممثل الإمارات في الختام بأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لا يمكنهما أن يجلبا لهم الأمن.