مباحثات بين وزيري خارجية إيران والهند حول آخر تطورات مضيق هرمز

التقى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الهند، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في نيودلهي، وبحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في مضيق هرمز والتعاون متعدد الأطراف.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وسوبرامانيام جايشانكار، وزير خارجية الهند، التقيا يوم الجمعة 15 مايو 2026 على هامش اجتماع وزراء خارجية البريكس في نيودلهي، وتحدثا حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والتعاون متعدد الأطراف.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء عن شكره لاستضافة الهند اللائقة لاجتماع وزراء خارجية البريكس، مشيراً إلى أن المحادثات واللقاءات الجيدة جداً تمت خلال هذا الاجتماع، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من التنسيق والإنجازات بين الدول الأعضاء خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة البريكس.

كما أطلع عراقجي نظيره الهندي على آخر التطورات بعد حرب الأربعين يوماً، ووضع وقف إطلاق النار الهش الجاري، ومسار المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب.

وبحث الجانبان أيضاً آخر التطورات في مضيق هرمز، والمسائل المتعلقة بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي، في إطار من المشاورات وتبادل الآراء.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الهندي، في معرض حديثه عن العلاقات الدافئة والودية دائماً بين إيران والهند، إلى دعم بلاده للحلول الدبلوماسية لتسوية القضايا والخلافات الدولية.

