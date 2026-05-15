وزير الخارجية الهندي يروي محاور "المشاورات الموسعة" مع عراقجي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سوبرامانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، كتب في رسالة على حسابه في منصة "إكس" اليوم الجمعة: "أجريت صباح اليوم في نيودلهي محادثة موسعة مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران".

وأضاف وزير الخارجية الهندي: "تحدثنا حول الوضع في غرب آسيا وتداعياته. كما تبادلنا الآراء حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. وأشكر حضوره في اجتماع 'بريكس' 2026".

يُذكر أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وسوبرامانيام جايشانكار، وزير خارجية الهند، التقيا اليوم الجمعة على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيودلهي، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والتعاون متعدد الأطراف.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعرب في هذا اللقاء عن شكره لاستضافة الهند اللائقة لاجتماع وزراء خارجية "بريكس"، مشيراً إلى أن المحادثات واللقاءات الجيدة جداً تمت خلال هذا الاجتماع، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من التنسيق والإنجازات بين الدول الأعضاء خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة "بريكس".

كما بحث الجانبان آخر التطورات في مضيق هرمز، والمسائل المتعلقة بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي، في إطار من المشاورات وتبادل الآراء.

