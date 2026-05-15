رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يهنئ رئيس وزراء العراق الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، هنأ في رسالة إلى علي فالح الزيدي حصوله على ثقة البرلمان وتولي الحكومة العراقية الجديدة مهامها.

وكتب مسعود بزشكيان رسالة باللغة العربية على صفحته في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، هنأ فيها السيد علي فالح الزيدي، رئيس وزراء العراق الجديد، بحصوله على ثقة البرلمان وتولي الحكومة الجديدة مهامها، معرباً عن أمله في أن نشهد، في هذه المرحلة الجديدة، فصلاً جديداً من التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات، بالاعتماد على الروابط العميقة والراسخة بين الشعبين.

وأكد رئيس الجمهورية: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستظل، كما كانت في الماضي، إلى جانب حكومة وشعب العراق في طريق التنمية والازدهار وتعزيز الأمن."

