نائب وزير الخارجية يلتقي الامين العام للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية (آلكو)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الدولية والقانونية، قد اشار خلال هذا اللقاء إلى أهمية المنظمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز الصوت القانوني لدول آسيا وأفريقيا في التطورات الدولية.

واوضح غريب آبادي انه "في ظل التحديات التي يواجهها القانون الدولي، مثل اللجوء إلى القوة، والإجراءات القسرية الأحادية، والمعايير المزدوجة، وإضعاف التعددية، ومحاولة فرض روايات أحادية الجانب، يبرز دور مؤسسات مثل آلكو في الدفاع عن المساواة في سيادة الدول، وحق التنمية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والمشاركة العادلة لجميع الدول."

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد للتعاون بشكل أكثر فاعلية مع منظمة آلكو في موضوعات مثل تطوير وصياغة القانون الدولي، والتصدي للإجراءات القسرية الأحادية، ودعم التعددية، وتعزيز القدرات القانونية للدول الأعضاء.

وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني على أن آلكو يمكن أن تكون إحدى الآليات الهامة لتشكيل نهج مستقل ومتوازن وعادل في القانون الدولي.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة آلكو عن امتنانه لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبرامج وأنشطة المنظمة، مستعرضا البرامج المختلفة للمنظمة في العام الجاري الذي يصادف الذكرى السبعين لتأسيسها. كما أعلن استعداد المنظمة لتنظيم مبادرات وفعاليات قانونية مشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/