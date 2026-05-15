المقاومة الاسلامية تشن عدة عمليات على قوات الاحتلال في جنوب لبنان

وأفادت زكالة مهر للأنباء، انها قالت المقاومة الإسلامية في عدة بيانات اليوم الجمعة ان عملياتها اتت دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خروقات العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار واعتداءاته التي طالت القرى والبلدات في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيّين.

ونفذ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة سلسلة جديدة من العمليات الجهادية، استهدفت مواقع وتجمعات لجنود العدو "الإسرائيلي" وآلياته العسكرية في مناطق متفرقة.

فقد تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:00 و18:30 أمس الخميس 14-05-2026 لطائرات ومسيّرات تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في أجواء جنوب لبنان بصواريخ أرض جوّ.

وفجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 21:30 أمس الخميس 14-05-2026 عبوةً ناسفة في قوّةٍ تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي رُصدت تتسلّل باتّجاه مضخّة المياه شمال بلدة الطّيبة. وأتبع المجاهدون تفجير العبوة باستهداف القوّة المعادية بقذائف المدفعيّة محقّقين إصابات مؤكّدة، ما أجبرها على الانكفاء تحت غطاءٍ ناريٍّ ودخانيٍّ كثيف استغلّته مروحيّات العدو لإخلاء الإصابات.

وفي عملية اخرى وبعد رصد جرّافتي D9 تابعتين لجيش العدو الإسرائيلي تتحركان من بلدة رشاف باتّجاه بلدة حدّاثا، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 23:30 أمس الخميس 14-05-2026 عبوة ناسفة بالجرّافة الأولى على الطّريق الواصل بين البلدتين، ما أدى إلى تدميرها.

وعند محاولة الجرّافة الثّانية استكمال تقدّمها إلى منطقة البيدر في بلدة حدّاثا، جرى استهدافها بعبوة أخرى، ما أدى أيضاً إلى تدميرها. وفيما لا تزال الجرّافة الأولى في مكانها حتى ساعة صدور هذا البيان، نفّذ طيّران العدوّ غارة على الجرّافة الثّانية وتسبّب بتدميرها واحتراقها.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 23:45 أمس الخميس 14-05-2026 قوّة تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" قرب موقع البيّاضة المستحدث بصلياتٍ صاروخيّة وقصفٍ مدفعيّ.

كما استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا حاولت إسناد القوّة المعادية بصاروخ موجّهٍ وحققوا إصابة مؤكّدة. وعند السّاعة 01:00 الجمعة 15-5-2026 جددّ مجاهدو المقاومة استهداف القوّة نفسها بصليةٍ صاروخيّة.

وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:00 الجمعة 15-05-2026 قوّة "إسرائيليّة" تحرّكت في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة بصليةٍ صاروخيّة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:50 الجمعة 15-05-2026 دبّابة "ميركافا" في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 الجمعة 15-05-2026 3 آليّات بوكلين تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام بقذائف المدفعيّة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الجمعة 15-05-2026 دبّابة "ميركافا" على طريق البياضة_الناقورة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

و‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:40 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة رشاف بقذائف المدفعيّة وصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:45 الجمعة 15-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" محيط نهر دير سريان جنوبي لبنان بمحلّقة انقضاضيّة.

