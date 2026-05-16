١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٤٥ ص

العراق يفتح كافة الجمارك وترانزيت البضائع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية

فتح العراق بعد باكستان، كافة الجمارك وترانزيت البضائع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أمر رئيس الوزراء العراقي جميع مكاتب الجمارك في البلاد بتفعيل حركة عبور البضائع بين البلدين.

بعد مرور أكثر من شهر على الحصار البحري الأمريكي، تضاعفت التجارة بالسكك الحديدية بين إيران والصين ثلاث مرات، وأطلقت باكستان خط عبور جديدًا مع إيران، وتسمح بمرور البضائع من دول ثالثة عبر أراضيها إلى إيران.

والآن، أمرت بغداد مكاتب الجمارك في المناطق الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية، ومكتب جمارك الشحن الجوي، ومكتب جمارك مطار بغداد الدولي بتفعيل نقل البضائع العابرة وإعادة شحنها إلى إيران.

جواد ماستری فراهانی

