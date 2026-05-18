السيد الحوثي: حزب الله يواجه العدوان بفاعلية عالية.. إقامة إسرائيل الكبرى هدف مشترك لأمريكا والكيان

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن هناك "مؤشرات على التحضير الأميركي لتصعيد جديد" في المنطقة بعد فشل الجولة السابقة، معتبراً أن بعض الأنظمة العربية "تخدم الموقف الأميركي والإسرائيلي سياسياً وإعلامياً واستخباراتياً".

وقال الحوثي إن "الأميركي لا يفي بالتزاماته، ولذلك اتجه إلى حصار الموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالمياً"، مضيفاً أن "المهم لدى ترامب هو خدمة إسرائيل قبل كل شيء، حتى قبل أميركا نفسها".

وأشار إلى أن "البعض من الأنظمة العربية لم تستفد من دروس الجولة الماضية ونتائج وتأثيرات احتضانها للقواعد الأميركية التي تعتدي على إيران"، مضيفاً أن "بعض الأنظمة العربية تحمل نفسها المزيد من الأعباء المالية من أجل حماية القواعد الأميركية وحماية العدو الإسرائيلي".

واعتبر السيد الحوثي أن "إقامة إسرائيل الكبرى هدف مشترك وصريح ومعلن ما بين الأميركي والإسرائيلي"، لافتاً إلى أن "التغيير للشرق الأوسط حسب تعبيرهم هو هدف مشترك".

وأضاف "هذا الأسبوع كانت هناك مناورات لجيش العدو الإسرائيلي تحاكي كيفية الهجوم المباغت لمصر والأردن"، مشيراً إلى أن "الخريطة الإسرائيلية تشمل الشام بكله وأجزاء كبيرة جداً من مصر".

*حزب الله يواجه العدوان بفاعلية عالية وعلى السلطة اللبنانية الاستفادة من عملياته

وفي الشأن اللبناني، أكد السيد الحوثي أن "حزب الله يواجه العدوان الإسرائيلي على لبنان بفاعلية عالية وينكل بالعدو الإسرائيلي"، معتبراً أن "العمليات العظيمة والبطولية والمستمرة من جانب حزب الله عمليات فعالة ومؤثرة وضاغطة".

ودعا السلطة اللبنانية إلى "الاستفادة من عمليات حزب الله للضغط على العدو باتجاه موقف لإرغامه على الوقف الكامل للعدوان والانسحاب"، مشدداً على أن "الاستهداف للشعب اللبناني في الجنوب هو استهداف لكل لبنان وانتهاك لسيادة البلاد".

وانتقد السيد الحوثي "البعض في السلطة اللبنانية ومن لديهم اتجاهات منحرفة"، قائلاً إنهم "يتجهون باللوم وتحميل المسؤولية ضد حزب الله ويحاولون أن يطعنوه في الظهر"، مضيفاً أن "السلطة في لبنان تريد أن يكون حزب الله مكبلاً وأن تبقى يد العدو مطلقة بالاعتداءات".

*الاحتلال يواصل انتهاكاته في سوريا ويصعّد جرائمه بحق غزة وفلسطين

وفي الملف السوري، قال السيد الحوثي إن "الجماعات المسيطرة على سوريا تسعى فعلياً إلى وئام وسلام مع العدو الإسرائيلي ولكن دون جدوى"، مؤكداً أن الاحتلال "لم ينسحب من المناطق التي احتلها في سوريا ولم يتوقف عن انتهاكاته اليومية".

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي يسعى إلى إحكام سيطرته على الجنوب السوري ويستمر في الاختطافات والقتل والسرقة وفي كل أشكال الانتهاكات".

وفي ما يتعلق بفلسطين وغزة، وصف الحوثي استهداف القائد في كتائب القسام عز الدين الحداد بأنه "تصعيد كبير"، معتبراً أنه "رمز من رموز الجهاد في الشعب الفلسطيني".

وقال إن "القتل في غزة بات يومياً بوتيرة متصاعدة وهناك المئات من الشهداء"، مضيفاً أن "العدو الإسرائيلي يحاول أن يدمر كل مقومات الحياة في قطاع غزة".

وأكد أن "واجب الأمة الإسلامية أن تزود الشعب الفلسطيني بكل أنواع السلاح ليدافع عن نفسه وحريته وكرامته"، منتقداً الضغوط العربية على المقاومة الفلسطينية لنزع سلاحها.

وفي ما يخص المسجد الأقصى، حذر السيد الحوثي من أن "المسار اليهودي الصهيوني العدواني ضد المسجد الأقصى هو مسار مستمر ضمن خطة عمل"، مؤكداً أن الاحتلال يسعى إلى "تدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم".

كما أشار إلى استمرار "مصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى مستوى غير مسبوق".

وفي سياق آخر، شدد الحوثي على أن "هناك خيارات عملية كثيرة يمكن للأمة الإسلامية اتخاذها مثل المقاطعة الاقتصادية والسياسية"، معتبراً أنها "مؤثرة وضاغطة إلى حد كبير على الأعداء".

ودان الإساءة المتجددة إلى القرآن الكريم في أميركا"، معتبراً أنها تأتي "في إطار حملة عدائية يهودية صهيونية مستمرة ضد الإسلام والمسلمين".