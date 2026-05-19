بقائي يرفض اتهامات المستشارة الألمانية الباطلة ضد ايران ونفاقها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي في رسالة باللغة الألمانية على صفحته الشخصية ردًا على اتهامات المستشار الألماني لإيران بشأن الانفجار المشتبه به قرب محطة الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة:

"سيد فريدريش ميرتس، يتجلى النفاق عندما لا يُدان الهجوم العلني الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية - الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بل يُبرر في الواقع؛ أما فيما يتعلق بحادثة كانت عملية تضليلية من قبل أعداء السلام والمصالحة في المنطقة، والتي لم تُعلن الإمارات مسؤوليتها رسميًا عن إيران، فيُستخدم فجأة مصطلحا "القانون الدولي" و"الأمن الإقليمي".

إذا كان الهجوم على المنشآت النووية يُشكل تهديدًا لشعوب المنطقة، فينبغي تطبيق هذا المبدأ على جميع الدول، لا فقط عندما تتطلبه المصالح السياسية الغربية.

في الأدب الألماني، يُذكرنا هذا "التحكيم الانتقائي" بشخصية "القاضي آدم" في مسرحية "القدر المكسور"؛ فهو القاضي الذي يجب محاكمة جرائمه." لكن من يتظاهر بأنه مدافع عن العدالة؟

/انتهى/