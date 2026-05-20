إيران وباكستان تؤکدان توسيع التعاون في مجال الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد "ظفرقندي" خلال لقائه وزير الصحة الباكستاني السيد "مصطفى كمال" على هامش الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف، ضرورة تعزيز التعاون في مجالات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والاستفادة من القدرات المشتركة في إنتاج اللقاحات.

وأعرب الوزير الإيراني عن تقديره لجهود باكستان الواسعة الرامية إلى دعم إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى الآثار الإنسانية التي خلّفتها الحرب الأخيرة.

كما أشاد بدور باكستان في تسهيل عملیة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الممرات القادمة من شرق آسيا، مؤكداً أهمية الانسجام الإقليمي في مجال الصحة.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الباكستاني عن تعازيه في استشهاد قائد الثورة الإسلامیة والشعب الإيراني خلال الحرب، مؤكداً أن الدول الجارة تقف دائماً إلى جانب بعضها وأن تعزيز الصحة العامة يتطلب تعاوناً مشتركاً.

ولفت الوزير الباكستاني إلى خطط بلاده لرفع قدراتها في إنتاج اللقاحات خلال المستقبل القريب، مرحباً بأي تعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات التي تطلبها.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات، مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وتطوير التعاون العملي في مجالات نقل الأدوية، وتبادل الخبرات الفنية، وإنتاج اللقاحات.