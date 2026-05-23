بقائي: حالياً لايوجد مفاوضات نووية؛ أولوية طهران هي فقط "إنهاء الحرب"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، في مقابلة تلفزيونية، أوضح أن "العملية الجارية ووجود كبار المسؤولين الباكستانيين في طهران يعني أننا وصلنا إلى نقطة تحول أو وضع حاسم"، لكنه استدرك قائلاً: "لا يمكننا القول إننا وصلنا إلى مرحلة يقترب فيها التوافق؛ فالدبلوماسية تستغرق وقتاً، والأطراف تستغل كل فرصة لنقل وجهات نظرها".

وشدد بقائي على أن المفاوضات تركز حالياً على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وكذلك الوضع في مضيق هرمز ومسألة الاعتداء الأمريكي على السفن، مؤكداً أن "الموقف الإيراني واضح، ولن نكرر تجربة الخوض في التفاصيل النووية قبل إنهاء الحرب، لأن الطرف المقابل أبدى مطالب مفرطة أدت إلى اندلاع الحرب".

وبخصوص المطالب الأمريكية، قال بقائي: "لا شك أن الأمريكيين يطرحون مطالبهم، التي هي في الغالب مفرطة وغير معقولة، ويستغلون كل فرصة لنقلها. لكن فيما يتعلق بالمسائل النووية، فإن الوضع واضح جداً. إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ولها الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".

وعن احتمال وجود وساطة قطرية، أشار بقائي إلى أن "وفداً قطرياً التقى اليوم وزير الخارجية"، مؤكداً أن "الوسيط الرسمي للمفاوضات لا يزال هو باكستان"، رغم أن العديد من الدول تحاول المساعدة في إنهاء الحرب ومنع تصعيد التوترات.

/انتهى/