بطولة آسيا للتايكوندو؛ حاج موسايي يحرز الميدالية الذهبية الرابعة لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استمرت منافسات اليوم الثالث من بطولة آسيا للتايكوندو، التي تستضيفها منغوليا، في مختلف فئات الأوزان صباح اليوم (السبت)، حيث تم إقصاء 5 لاعبين من المنتخب الوطني من البطولة بعد خسارتهم أمام منافسيهم، إلا أن مهدي حاج موسايي حصد الميدالية الذهبية الرابعة لإيران بفوزه على البطل الأولمبي والعالمي الكوري.

وفي فئة وزن 63 كيلوغرامًا للرجال، التي شارك فيها 24 لاعبًا، فاز مهدي حاج موسايي، بعد استراحة في الجولة الأولى، بنتيجة 2-0 على اللبناني رافائيل في دور الـ16. كما تغلب على الصيني هوانغ بنتيجة 2-0 في ربع النهائي وتأهل إلى نصف النهائي. تأهل هذا الرياضي الوطني لبلادنا إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سمر خان أبو كاروف من كازاخستان في هذه الجولة. وفي المباراة النهائية، حقق الحاج موسائي فوزًا ساحقًا على بطل العالم والأولمبياد في التايكوندو الكوري الجنوبي، جون جانغ، في جولتين، ليحصد الميدالية الذهبية القيّمة.

وفي فئة وزن -87 كجم، التي شارك فيها 15 رياضيًا في التايكوندو، خسر علي أحمدي في الجولة الأولى أمام بارك وو هيوك من كوريا الجنوبية في جولتين، ليُقصى من المنافسة. أما محمد حسين يزداني، فقد فاز على أميد سهاك من أفغانستان في جولتين في الجولة الأولى، لكنه خسر 2-0 أمام مينغ كوان من الصين في الجولة الثانية، ولم يتمكن من إكمال مباراته.

في فئة وزن السيدات -53 كجم، التي شاركت فيها 18 لاعبة تايكوندو، حصلت مبينا نعمت زاده على راحة في مباراتها الأولى، ثم فازت على التايلاندية فانبوا بنتيجة 2-0 في مباراتها الثانية وتأهلت إلى الدور التالي، لكنها خسرت في ربع النهائي أمام الكورية الجنوبية سيو يون وخرجت من المنافسة.

وفي فئة وزن -62 كجم، التي تنافست فيها 18 لاعبة تايكوندو، خسرت فرشته فتحي بنتيجة 2-1 أمام الصينية جياني في مباراتها الأولى وخرجت من المنافسة. أما ساغر مرادي، وهي لاعبة إيرانية أخرى في هذه الفئة، فقد فازت بنتيجة 2-0 على التايلاندية شيريوان في مباراتها الأولى، لكنها خسرت في الدور التالي وخرجت من المنافسة.

في السابق، فاز كل من أرين سليمي، وأبولفضل زندي، وأميرسينا بختياري بلقب البطولة والميدالية الذهبية، بينما فاز ياسين ولي زاده بالميدالية الفضية.

