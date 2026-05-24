ايران تحصد 6 ذهبيات وفضيتين في الليلة الختامية من منافسات رفع الأثقال البارالمبية بالجزائر

وأفدت وكالة مهر للأنباء، ان لاعبي المنتخب الإيراني لرفع الأثقال البارالمبية،"علي أكبر غريب شاهي" و"سامان رضي" و"رضا عنايت اللهي"، واصلوا منافساتهم في وزن 107 كلم ضمن اليوم الثالث من بطولة الجزائر المفتوحة.

وفي هذا السياق، تمكن "غريب شاهي" في محاولتيه الأولى والثانية من رفع 230 و235 كلغ على التوالي، ونجح بطل البارالمبية والعالم في محاولته الثالثة في رفع 240 كلغ محققا الميدالية الذهبية، كما حصل على الذهبية أيضا في مجموع الرافعات بتسجيله رقما قياسيا بلغ 705 كلغ.بينما نحج الرباع الايراني "سامان رضي" في هذا الوزن، في محاولته الأولى برفع 205 كلغ ليحصد بذلك الميدالية الفضية.

وبالنسبة لرضا عنايت اللهي، الممثل الشاب لإيران في وزن 107 كلغ، فقد تمكن في محاولته الأولى من رفع 200 كلغ ليفوز بالميدالية الذهبية لفئة الشباب، كما حصل على الذهبية أيضا في مجموع الرافعات ضمن الفئة ذاتها.

كما تمكن "مهدي صيادي" في محاولتيه الأولى والثانية من رفع 230 و235 كلغ على التوالي، ونجح في المحاولة الثالثة برفع 238 كلغ محققا الميدالية الفضية، ونال الميدالية الذهبية للمجموع بتسجيله 703 كلغ.

وعلاوة على ذلك، فاز "أحمد أمين زادة"، ممثل إيران الآخر في هذا الوزن، بالميدالية الذهبية وذلك بعدما ان نجح في محاولته الأولى برفع 240 كلغ، وفي الثانية برفع 247 كلغ.

أما "نيكو روزبهاني"، لاعب المنتخب الإيراني لرفع الأثقال البارالمبية في وزن فوق 86 كلغ، فنجح في المحاولة الأولى برفع 135 كلغ، وتمكن في المحاولة الثالثة من رفع 145 كلغ ليحقق الميدالية الفضية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق رفع الاثقال الايراني يشارك في البطولة، باسم الشهيد "ماكان نصيري"، احد شهداء مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية الـ 168 في مدينة ميناب جنوبي ايران والذين استشهدوا جراء قصف صاروخي قام به العدو الاميركي الصهيوني في الحرب المفروضة الاخيرة.

في سياق متصل، يتنافس ما مجموعه 151 رياضيا (92 رجلا و59 امرأة) من 20 دولة في قسم الرفع الحر، ويشارك 114 من هؤلاء الرباعين أيضا في بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية التي تستضيفها الجزائر بمدينة وهران خلال الفترة من 18 حتى 23 ايار/مايو 2026. وتتصدر الجزائر قائمة الدول من حيث عدد المشاركين بـ27 رياضيا، تليها مصر بـ20، ثم إيران بـ16 رياضيا.

