كياني تحرز الميدالية الذهبية الخامسة لإيران في التايكوندو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الأحد، تغلبت ناهيد كياني، الحائزة على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس وممثلة فئة وزن 57 كيلوغرامًا، على منافستها الأوزبكية بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية لبطولة آسيا، لتُتوّج بطلةً. وجابت البلاد حاملةً العلم الإيراني بعد فوزها.

وكان كل من أرين سليمي، وأبولفضل زندي، ومهدي حاجي موسائي، وأميرسينا بختياري قد أحرزوا سابقًا أربع ميداليات ذهبية في بطولة آسيا للتايكوندو، وبذلك تُحرز كياني الميدالية الذهبية الخامسة لإيران.

وتغلبت كياني على ممثلة تايبيه الصينية في نصف النهائي، وممثلة الأردن في ربع النهائي، وممثلة الهند في المباراة الأولى.

واجهت يلدا والي نجاد، وهي ممثلة إيرانية أخرى في فئة وزن -62 كغم، حاملة اللقب الصينية لو تشونغشي في نصف نهائي هذه الفئة، وفي مباراة متقاربة ومثيرة، خسرت بنتيجة 2-1 في مجموع الجولات، وحصلت على الميدالية البرونزية.

كما خسر أمير رضا صادقيان، ممثل إيران في فئة وزن -80 كجم، المباراة بنتيجة 2-1 في مجموع الجولات، حيث خسر الجولة الثالثة في الثواني الأخيرة فقط، أمام "جيون وو سيو" في نصف النهائي، واكتفى بالميدالية البرونزية.

