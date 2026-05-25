  1. إيران
  2. المجتمع
٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٨ م

بالصورة..تفكيك قنبلة خارقة للتحصينات زنتها 1000 رطل في لرستان

بالصورة..تفكيك قنبلة خارقة للتحصينات زنتها 1000 رطل في لرستان

أعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الاسلامي بمحافظة لرستان عن تفكيك قنبلة خارقة للتحصينات زنتها 1000 رطل في مدينة جغيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الاسلامي بمحافظة لرستان في بيان لها: "تم إبطال مفعول قنبلة خارقة للتحصينات من طراز MK زنة 1000 رطل في مقر شرطة مدينة جغيني صباح اليوم، وذلك على يد خبراء ومقاتلين مجهولين من وحدة الكشف والإبطال التابعة للحرس الثوري في محافظة لرستان".

بالصورة..تفكيك قنبلة خارقة للتحصينات زنتها 1000 رطل في لرستان

ونظرًا لعدم انفجار هذه القنبلة بالقرب من مستشفى ومركز طبي، فقد تعطلت أعمالهما خلال الأيام الماضية، إلا أن هذا العمل القيّم الذي قام به مقاتلو وحدة الكشف والإبطال التابعة للحرس الثوري سيعيد أعمالهما إلى طبيعتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1971113
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات