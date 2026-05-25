بالصورة..تفكيك قنبلة خارقة للتحصينات زنتها 1000 رطل في لرستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الاسلامي بمحافظة لرستان في بيان لها: "تم إبطال مفعول قنبلة خارقة للتحصينات من طراز MK زنة 1000 رطل في مقر شرطة مدينة جغيني صباح اليوم، وذلك على يد خبراء ومقاتلين مجهولين من وحدة الكشف والإبطال التابعة للحرس الثوري في محافظة لرستان".

ونظرًا لعدم انفجار هذه القنبلة بالقرب من مستشفى ومركز طبي، فقد تعطلت أعمالهما خلال الأيام الماضية، إلا أن هذا العمل القيّم الذي قام به مقاتلو وحدة الكشف والإبطال التابعة للحرس الثوري سيعيد أعمالهما إلى طبيعتها.

