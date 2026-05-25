  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٧:٥٦ م

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: لن يكون هناك أي استسلام أو تراجع أمام العدو

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: لن يكون هناك أي استسلام أو تراجع أمام العدو

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني محمد باقر ذو القدر في رسالته الأولى إلى الشعب، انه"لن يكون هناك استسلام أو تراجع امام العدو، وميدان الوحدة والتماسك هو ميدان آخر في النضال".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر قال في اول رسالة له: "لن يكون هناك استسلام أو تراجع امام العدو" والميدان العسكري وميدان الدبلوماسية والشعب الحاضر في الشوارع بمقاومته البطولية هزم الأعداء وجعلهم عاجزين

واشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: أكثر من أي وقت مضى تحتاج إيران إلى الوحدة والتماسك حتى ييأس الأميركيون والإسرائيليون في هذه المرحلة أيضاً

واكد ذو القدر: الجهد الجماعي للحيلولة دون أي كلام أو فعل يشق الصفوف سيقود إيرأن العزيزة إلى النصر النهائي

رمز الخبر 1971129

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات