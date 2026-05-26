تطوير التعاون الثنائي في مجالي المياه والكهرباء، محور زيارة وزير الطاقة الايراني إلى دوشنبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استُقبل عباس علي آبادي والوفد المرافق له رسميًا من قبل كبار المسؤولين الحكوميين الطاجيكيين في مطار دوشنبه.

توجه وزير الطاقة إلى طاجيكستان للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى الذي يُعقد تحت شعار "العقد الدولي للعمل: المياه من أجل التنمية المستدامة" (2018-2028). وقد بدأ هذا المؤتمر الدولي في 26 يونيو ويستمر حتى 27 يونيو.

تشمل أهم الفعاليات الجانبية لهذه الرحلة والمؤتمر حضور الاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمشاورات غير الرسمية المتعلقة بالمؤتمر، والمشاركة في المناقشات التمهيدية حول أجندة ما بعد عام ٢٠٢٣.

ويضيف التقرير أنه على هامش المؤتمر الدولي الرابع للمياه من أجل التنمية المستدامة، سيتم أيضاً افتتاح الدورة الثامنة عشرة للجنة التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وطاجيكستان يوم الثلاثاء، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.

