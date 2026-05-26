  إيران
  السياسة
٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٧:٠٦ م

الرئیس بزشكيان يؤكد ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين إيران والعراق

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان"، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس العراقي "نزار آميدي" ورئيس الوزراء "علي فالح الزيدي"، على ضرورة استمرار المشاورات والتسريع في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين، مهنئاً حكومة وشعب هذا البلد بعيد الأضحى المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الاتصالين الهاتفيين، وصف الرئيس بزشكيان عيد الأضحى بأنه "رمز سام للعبودية والتضحية وتضامن الأمة الإسلامية"، مشدداً على أن استلهام دروس هذا العيد ورسائله الموحدة يمكن أن يمهد الطريق لتعزيز التقارب والتعاون بين الدول الإسلامية في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة ومؤامرات الأعداء لإثارة الفرقة والخلاف.

وأکد رئیس الجمهوریة علی المكانة المتميزة للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، معتبراً أن الروابط بين البلدين ترتكز على جذور تاريخية وثقافية ودينية وشعبية عميقة، مؤكداً على ضرورة تطوير وتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتجارية والأمنية والإقليمية.

وجرى خلال هذين الاتصالين الهاتفيين استعراض وتبادل وجهات النظر حول آخر مسار للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين طهران وبغداد، كما أكد الجانبان على استمرار المشاورات والتسریع في تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين.

وفيما يخص التطورات الإقليمية، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تؤدي الجهود السياسية والدبلوماسية المستمرة إلى تحقيق سلام وأمن مستدامين في المنطقة في أقرب وقت، وأن تسفر المبادرات الدبلوماسية عن نتائج ملموسة لإنهاء الحرب وخفض حدة التوترات.

وفي الختام، وجه بزشكيان دعوة للرئيس العراقي ورئيس وزراء هذا البلد لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً هذه الزيارات خطوة مؤثرة في مسار تعزيز التفاعلات الاستراتيجية وتوطید التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين البلدين.

رمز الخبر 1971158

