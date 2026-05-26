الرئيسان الايراني والمصري يؤكدان على مواصلة المسار الدبلوماسي لحل القضايا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للحكومة والشعب المصريين كل التوفيق والنجاح والازدهار.

وأشاد الرئيس الإيراني، بالدور الإيجابي والجهود البناءة التي يبذلها الرئيس والحكومة المصرية في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكداً عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراسخ على مواصلة الحوار والاعتماد على الحلول الدبلوماسية لحل القضايا.

وفي إشارة إلى أولوية السياسة الخارجية الإيرانية في تعزيز العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية، ولا سيما أشقائها في منطقة الخليج الفارسی، صرّح الرئيس الإيراني قائلاً: "نهجنا المبدئي هو التقارب والتعاون الشامل مع دول المنطقة".

في سياق آخر من الحوار، أوضح بزشكيان المواقف الدفاعية لایران، مؤكدًا أن تحركات إيران تأتي في إطار الحق القانوني في الدفاع المشروع، وتهدف إلى صدّ أي هجمات على القواعد الإقليمية.

وأعرب الرئيس عن أمله في تجاوز الوضع المتوتر الراهن، مشيرًا إلى: "نحن على ثقة بأنه بعد تجاوز هذه المرحلة، سيُفتح فصل جديد في علاقات إيران مع دول المنطقة".

وأكد بزشكيان: "نؤمن بمستقبل مشرق للمنطقة، سيتحقق في ظل وحدة الأمة الإسلامية ورفض أي تدخل أجنبي".

وتبادل رئيس مصر التهاني الحارة بمناسبة هذا العيد الکبیر، معتبرًا عيد الأضحى المبارك تجسيدًا لوحدة وتضامن العالم الإسلامي، ومشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية في ظل الظروف الراهنة.

واختتم رئيس مصر حديثه بالتأكيد على دعمه الراسخ لعملية الحوار الجارية الرامية إلى إنهاء التوترات وإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة.