تبادل إطلاق نار بين القوات الإيرانية والقوات الامريكية..ماذا حدث في بندرعباس فجر اليوم؟!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت مصادر إخبارية أن أصوات الانفجارات التي سُمعت فجر اليوم الخميس في شرق هرمزكان وحول مضيق هرمز نجمت عن تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات الأمريكية، وتفعيل الدفاعات الجوية.

وبحسب هذا التقرير، حاولت عدة سفن أمريكية عبور مضيق هرمز دون تنسيق مسبق، هو ما قوبل برد سريع وحاسم من القوات البحرية الإيرانية.

وكانت إيران قد حذرت سابقًا من أن أي عبور لهذا الممر المائي الاستراتيجي يخضع للتنسيق مع السلطات الإيرانية. وبعد تصدي القوات الإيرانية، أُجبرت هذه السفن على التراجع والعودة.

عقب هذا العمل، أطلق الأمريكيون النار على قاعدة عسكرية، واعترفوا رسميًا في بيان باعتدائهم على حياض الوطن. مع ذلك، أعلن الجيش الأمريكي مباشرة أنه لا يعتبر تبادل إطلاق النار انتهاكًا لوقف إطلاق النار الحالي.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تُعلن المصادر الرسمية عن أي تفاصيل دقيقة حول حجم الأضرار المحتملة.

خلال اليومين الماضيين، وردت أنباء عن وقوع اشتباكات متفرقة في مياه الخليج الفارسي في أعقاب مغامرات الجيش الأمريكي.

