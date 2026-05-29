٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:٤٣ م

مقتل إرهابيين اثنين متورطين في اغتيال رجال الأمن في كرمانشاه

لقي اثنان من الخارجين عن القانون المسلحين والموالين للجماعات الإرهابية، واللذين كان لهما دور في استشهاد القوات الأمنية خلال أحداث ديسمبر 2025 ، مصرعهما في اشتباك مع حراس الأمن.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أمس (28 مايو 2026) وبعد عمليات رصد ومتابعة استخباراتية وعملياتية دقيقة، وقع اشتباك مسلح بين قوات حفظ الأمن وعناصر مخلّة بالنظام والأمن في محافظة كرمانشاه.

وبحسب تقارير رسمية، تم خلال هذه العملية والاشتباك، القضاء على اثنين من العناصر الرئيسية والميدانية في اضطرابات ديسمبر 2025، وهما "ميثم ويسي" و"مجتبى ويسي"، وذلك على يد قوات حفظ الأمن في البلاد.

وكان هذان الخارجان عن القانون المسلحان، اللذان يعتبران من الموالين للجماعات الإرهابية، قد لعبا دوراً مهماً وحاسماً في تنظيم وإثارة التوتر وتوجيه الأحداث المؤلمة في ديسمبر 2025.

وبحسب الوثائق وتقارير الأجهزة الأمنية، فقد سُجلت جرائم خطيرة ومتعددة في ملف هذين الإرهابيين الأسود، منها: حمل السلاح الحربي، والموالاة والتعاون الوثيق مع الجماعات المعادية والانفصالية، وكذلك القيام باشتباكات مباشرة ومسلحة مع القوات العسكرية.

والأهم من كل ما سبق، أن هذين الخارجين عن القانون المسلحين كانا من العناصر الرئيسية والمباشرة في استشهاد عدد من قوات حفظ الأمن، سواء من رجال التعبئة الشعبية، أو الحرس الثوري الإسلامي، أو قوات شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال أعمال الشغب والاضطرابات في ديسمبر 2025.

هؤلاء الخارجون عن القانون المسلحون وقعوا أخيراً، بعد أشهر من الرصد الاستخباراتي، في قبضة حراس الأمس أمس، ونالوا جزاء أفعالهم الإجرامية في اشتباك مسلح.

