الرئيس بزشكيان يهنئ منتخب إيران للناشئين على فوزه ببطولة آسيا للمصارعة اليونانية الرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح الرئيس بزشكيان في رسالة تهنئة لمنتخب إيران للناشئين في المصارعة اليونانية الرومانية على فوزه المبكر والمميز ببطولة آسيا في فيتنام: "يُذكّرنا هذا الإنجاز القيّم بمسؤوليتنا جميعًا، ولا سيما وزارة الرياضة والشباب، في إيلاء المزيد من الاهتمام لمواهب الشباب وتوفير الدعم الشامل لهم لمواصلة تألقهم في مختلف المجالات الرياضية، حتى يظل اسم وعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرفوعًا شامخًا في المحافل الدولية".

نص رسالة الرئيس كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن فوز منتخب إيران للناشئين في المصارعة اليونانية الرومانية ببطولة آسيا في فيتنام، مبكراً وبقوة، يُعدّ دليلاً ساطعاً على موهبة أبناء هذه الأرض العريقة، وحماسهم، وقدراتهم، الذين أثبتوا مرة أخرى جدارتهم في الساحة العالمية بجهودهم ومثابرتهم.

هذا الإنجاز القيّم يُذكّرنا جميعاً، ولا سيما وزارة الرياضة والشباب، بمسؤوليتنا في الاهتمام بمواهب الشباب ودعمهم بشكل كامل ليواصلوا تألقهم في مختلف المجالات الرياضية، حتى يظل اسم الجمهورية الإسلامية الايرانية ورايتها مرفوعين شامخين في المحافل الدولية.

وبينما أتقدم بخالص التهاني إلى الشعب الإيراني المُحب للرياضة، وعائلات الرياضيين، والمدربين، وجميع أعضاء المنتخب الوطني للمصارعة اليونانية الرومانية، على هذا الانتصار القيّم، أتمنى لجميع أبناء إيران الإسلامية الأعزاء التوفيق والنجاح والفخر الدائم.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

