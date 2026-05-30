٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٥:١٨ م

بزشكيان يهنئ منتخب السيدات الايراني للكرة الطائرة بإحراز لقب بطولة "كافا"

هنأ رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" الشعب الإيراني والجهاز الفني والمدرّبين ولاعبات المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة سيدات، لقاء احرازهن لقب البطولة للمرة الثانية في منافسات الكرة الطائرة لاتحاد آسيا الوسطى (كافا) وتألقهن في هذا الحدث الرياضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" كتب في رسالته بالمناسبة، أن "التألق المشرف لسيدات وطننا في منافسات الكرة الطائرة لآسيا الوسطى (كافا) وإحرازهن لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي جسّد مرة أخرى قدرات سيدات إيران الإسلامية وإرادتهن وإمكاناتهن الكبيرة".

وأضاف رئيس الجمهورية : لقد أثبت هذا الإنجاز القيّم أن نساء هذه الأرض، بالاعتماد على مواهبهن ومثابرتهن وسموّ عزيمتهن، قادرات على بلوغ قمم المجد في مختلف الميادين العلمية والثقافية والرياضية ورفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية.

كما تقدم الرئيس "بزشكيان" بأصدق التهاني بهذه البطولة إلى الشعب الإيراني العظيم، وإلى الجهاز الفني والمدربين وأعضاء المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة للسيدات؛ معربا عن تقديره لجهودهم، ومتمنيا استمرار النجاح والتفوّق وتحقيق المزيد من الإنجازات لسيدات إيران العزيزات في ظل العناية الإلهية.

رمز الخبر 1971217

