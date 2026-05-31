"حنظلة" تخترق موقع "ضحايا الهولوكوست" وتكشف ارتباطه بشركات حربية إسرائيلية

أفادت وكالة مهر للأنباء قالت المجموعة، في بيان نشرته عبر منصاتها، إنها استحوذت على جميع قواعد البيانات والوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمراسلات السرية الخاصة بالمركز، مشيرة إلى نشر أكثر من مليوني وثيقة يبلغ حجمها الإجمالي نحو تيرابايت واحد على موقعها الإلكتروني.

وقالت المجموعة إن مراجعة الوثائق المسرّبة أظهرت وجود ارتباطات ودعم مالي من بعض شركات الصناعات الحربية الإسرائيلية لأنشطة المركز.

كما وجهت "حنظلة" انتقادات إلى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، معتبرة أن العملية تكشف وجود ثغرات وإخفاقات في منظومة الحماية السيبرانية، ولوّحت بمواصلة عملياتها الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

