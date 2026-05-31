٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٥٩ ص

"حنظلة" تخترق موقع "ضحايا الهولوكوست" وتكشف ارتباطه بشركات حربية إسرائيلية

أعلنت مجموعة القرصنة "حنظلة" الأحد، تنفيذ هجوم سيبراني استهدف مركز "دعم ضحايا الهولوكوست"، مؤكدة أنها تمكنت من الوصول إلى قواعد بيانات المركز واستخراج كميات كبيرة من المعلومات والوثائق السرية.

أفادت وكالة مهر للأنباء قالت المجموعة، في بيان نشرته عبر منصاتها، إنها استحوذت على جميع قواعد البيانات والوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمراسلات السرية الخاصة بالمركز، مشيرة إلى نشر أكثر من مليوني وثيقة يبلغ حجمها الإجمالي نحو تيرابايت واحد على موقعها الإلكتروني.

وقالت المجموعة إن مراجعة الوثائق المسرّبة أظهرت وجود ارتباطات ودعم مالي من بعض شركات الصناعات الحربية الإسرائيلية لأنشطة المركز.

كما وجهت "حنظلة" انتقادات إلى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، معتبرة أن العملية تكشف وجود ثغرات وإخفاقات في منظومة الحماية السيبرانية، ولوّحت بمواصلة عملياتها الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

/انتهی/

رمز الخبر 1971230
محمدرضا غفاری

