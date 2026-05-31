انتشار صور لطائرة تزويد بالوقود أمريكية تضررت جراء الاستهدافات الايرانية

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "وان إنديا"، فقد نُشرت مؤخرًا صورٌ لطائرة تزويد وقود من طراز KC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي، والتي لحقت بها أضرار جسيمة في أعقاب رد طهران على العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير الشرعي على الأراضي الإيرانية.

وذكر الموقع أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهذه الطائرة الأمريكية جاءت نتيجةً لرد إيران الدفاعي على قاعدة واشنطن في السعودية، حيث أصيبت بشظايا متفجرة من صواريخ باليستية إيرانية.

وتُظهر الصور الأضرار الناجمة عن الشظايا وعمليات إصلاحها.

وأشار موقع "وان إنديا" في تقريره إلى أن طائرة التزويد بالوقود KC-135 التابعة لسلاح الجو الأمريكي هي واحدة من خمس طائرات تزويد وقود على الأقل تضررت جراء الهجمات الانتقامية التي شنتها طهران.

تظهر الأضرار على الأجنحة، بالقرب من المحرك، وكذلك على الجزء الخلفي من منصة التزود بالوقود الخاصة بطائرة KC-135.