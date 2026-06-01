بزشكيان: انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة في لبنان مثيرة للقلق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث الرئيس مسعود بزشكيان هاتفيًا مع رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي.

وأكد الرئيس الإيراني، خلال هذا الاتصال، التزام إيران بالحلول الدبلوماسية لحل القضايا، وشدد على استعداد طهران لتسهيل حركة الملاحة البحرية وضمان أمنها في مضيق هرمز، ودعا إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتقني بين طهران وطوكيو.

وأعرب بزشكيان، خلال الاتصال، عن تقديره للمساعدات الطبية والإنسانية التي تقدمها الحكومة اليابانية لإيران، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حل القضايا والتوترات في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

في إشارة إلى نهج إيران المسؤول في تفاعلاتها الدولية، صرّح قائلاً: لطالما اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدبلوماسية الحل الأمثل لحل القضايا القائمة، ولكن للأسف، عرقلت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة، المساعي الدبلوماسية بالتنصل من التزاماتها ومواصلة أعمال الكيان الصهيوني المزعزعة للاستقرار.

ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فعّال في وقف الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان

في معرض حديثه عن التطورات الإقليمية، وصف بزشكيان الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، واستمرار نزوح المواطنين اللبنانيين، والدعم السياسي والعسكري لأعمال الكيان الصهيوني، بأنها أمور مقلقة، ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بدور فعّال لوقف هذه العملية.

في سياق آخر من الحوار، أكّد الرئيس على أهمية الأمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وصرح قائلاً: الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتمّ الاستعداد لتسهيل حركة الملاحة البحرية. تكمن المشكلة الرئيسية في القيود والعوائق التي تفرضها الولايات المتحدة على الشحن والتجارة الإيرانية.

وصرح بزشكيان أن طهران ستتابع بجدية مسألة حركة السفن المرتبطة باليابان، وأشار إلى: "سنسعى جاهدين لتوفير ممر سلس وسهل للسفن اليابانية".

كما أكد: "ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية كافة التدابير الممكنة لتطبيع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحفاظ على استقرار وأمن هذا الممر الاستراتيجي. وأعرب عن أمله في أنه مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، سيتم تهيئة الظروف للاستفادة من القدرات التقنية والهندسية اليابانية في مشاريع إعادة إعمار وتطوير مصافي النفط والموانئ والبنية التحتية الاقتصادية الإيرانية المتضررة".

ودعا بزشكيان الحكومة اليابانية إلى تقديم المساعدة لتسهيل استخدام الموارد والأصول المالية الإيرانية في اليابان لتوفير السلع الأساسية والمعدات الطبية والأدوية.

تاكايتشي تعرب عن تقديرها لعبور السفن اليابانية بنجاح عبر مضيق هرمز

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أكدت رئيسة الوزراء الياباني سناء تاكايتشي أيضًا دعم بلاده للحلول الدبلوماسية، وأعربت عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين طهران وطوكيو في مختلف المجالات.

أشارت رئيسة الوزراء اليابانية أيضًا إلى مشاوراته مع الأمريكيين، مؤكدًا على ضرورة مواصلة مسار الدبلوماسية والحوار لخفض التوترات وحل الخلافات.

وفي الوقت نفسه، أعربت سناء تاكايتشي عن تقديرها لتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضمان أمن الممرات البحرية، مثنيةً على عبور السفن اليابانية بنجاح مضيق هرمز، ومعربةً عن أملها في تهيئة الظروف التي تُمكّن جميع السفن من عبور هذا الممر الاستراتيجي بسرعة وأمان وسهولة أكبر.

