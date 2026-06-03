"نيويورك تايمز": مسيّرات حزب الله أطاحت بالاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأنّ الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله أطاحت بالاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان، معتبرةً أنّ حملة الاحتلال التي بدأت بآمال كبيرة تحوّلت إلى مأزق يبدو فيه الحزب أقوى مما كان عليه عند بداية الحرب.

وأضافت الصحيفة أنّ قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قصف الضاحية الجنوبية لبيروت شكّل اعترافاً بفشل الاستراتيجية الإسرائيلية، التي كانت تقوم على دفع حزب الله إلى التراجع عبر احتلال أراضٍ لبنانية.

وأشارت إلى أنّ "إسرائيل" لم تكن مستعدة للاستخدام الواسع للطائرات المسيّرة الانتحارية الموجّهة عبر الألياف الضوئية، والتي لا تتأثر بالحرب الإلكترونية أو عمليات التشويش على الإشارات.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه المسيّرات تواصل استهداف الجنود والقادة الإسرائيليين داخل لبنان وفلسطين المحتلة، فيما ينشر حزب الله تسجيلات مصوّرة لعملياته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكدت أنّ هذه الطائرات تسببت بحالة من المفاجأة والارتباك داخل "الجيش" الإسرائيلي، الذي لم يتوقع أن تكون بهذا المستوى من الخطورة، معتبرةً أنّ الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان باتوا حالياً أشبه بأهداف متحركة.

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