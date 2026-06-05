بقائي: قتل الأطفال الأبرياء هو اعتداء على الضمير الإنساني

أفادت وكالة مهر للأنباء، ونشر بقائي، عبر صفحته على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، صورة للطفلة الشهيدة "سيدة محيا صديقي صابر"، ابنة الشهيد السيد محمد رضا صديقي صابر، التي استشهدت أثناء الهجوم الصهيوني على منزلها في "آستانه أشرفيه" في يوليو 2025، وكتب: "اليوم، نُحيي ذكرى الأطفال الذين كان من المفترض أن يحلموا، وأن يكونوا سعداء، وأن يدرسوا ويبنوا المستقبل، لكنهم، قبل أن يتعرفوا حتى على الحياة، قتلوا جراء جرائم الحرب والاحتلال والفصل العنصري والقصف".

وأضاف: "من غزة والضفة الغربية وبيروت إلى ميناب ولامرد وطهران والعديد من الأماكن الأخرى في إيران والمنطقة، حيث أودت قنابل وصواريخ أمريكا والكيان الصهيوني بحياة الأطفال، تبقى الحقيقة واحدة: لا هدف عسكري، ولا مصلحة سياسية، ولا مبرر أمني يمكن أن يبرر قتل الأطفال".

وتابع: "الأطفال ليسوا طرفاً في الحرب ولا أدوات فيها. إنهم الضمير الحي للبشرية. كل طفل يُقتل أو يُصاب نتيجة جريمة حرب يرتكبها المعتدون، يعني دفن جزء من الإنسانية".

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