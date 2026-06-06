أمريكا لم تصدر بعد تأشيرات دخول لبعض أعضاء المنتخب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ادعت وكالة رويترز أن تأشيرات الدخول للاعبي المنتخب الوطني الايراني قد صدرت للسفر إلى الولايات المتحدة، لكن الحقيقة هي أن بعض أعضاء الجهاز التدريبي والإداري لم يحصلوا على تأشيرات بعد.

ونقلت وكالة رويترز في تقرير إخباري مساء الجمعة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "تم إصدار تأشيرات للاعبين الإيرانيين للمشاركة في كأس العالم".

ولم تذكر رويترز أي شيء عن الجهاز الفني أو غيره من أعضاء الوفد المرافق للمنتخب الوطني. لكن الحقيقة هي عدم صدور تأشيرات لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري حتى الآن، حيث رفضت السفارة الأمريكية منحها لهم.

وقبل أقل من أسبوع على انطلاق بطولة كأس العالم، لا تزال عملية استعدادات المنتخب الوطني تواجه عقبات.

وفي وقت سابق، قالت المكسيك إن الفيفا طلب منها استضافة معسكر المنتخب الإيراني.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في الولايات المتحدة ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر ضمن المجموعة G.

وسيتوجه المنتخب الوطني من تركيا إلى المكسيك اليوم السبت لإقامة معسكره التدريبي في تيخوانا، كما كان مخططًا له سابقًا.

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