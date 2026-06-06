روسيا: سنفي بجميع التزاماتنا تجاه إيران في مجال توفير السلع الغذائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرّح ديمتري باتروشيف يوم الجمعة على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي التاسع والعشرين: "سنفي بجميع التزاماتنا تجاه إيران في إطار العقود المبرمة".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الصادرة في موسكو بتراجع ربحية قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في روسيا.

ونقلت الصحيفة عن دائرة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات) قولها إن نسبة المزارع المربحة في القطاعين الرئيسيين للزراعة الروسية - إنتاج المحاصيل وإنتاج الثروة الحيوانية - انخفضت إلى 70% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بنسبة تقارب 80% في العام الماضي.

مع ذلك، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأنه على الرغم من التحديات العالمية، حافظت روسيا على مكانتها كشريك تجاري موثوق ومورد غذائي مستقر.

وأشار إلى أن أكثر من مئة دولة تستورد الحبوب الروسية، وأن روسيا تستحوذ على ما يقارب 20% من صادرات القمح العالمية.

وأكد باتروشيف أن اتجاهات الصادرات الزراعية الروسية في عام 2026 تبدو إيجابية للغاية، قائلاً: "لقد تجاوزنا بالفعل أرقام العام الماضي من حيث الحجم والإيرادات".

وتابع: "على سبيل المثال، زادت صادرات الحبوب الروسية بمقدار الثلث من حيث القيمة النقدية، بينما تضاعفت قيمة صادرات الشعير والذرة تقريبًا".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "نخطط لتصدير 60 مليون طن من الحبوب بنهاية الموسم الزراعي، منها 50 مليون طن من القمح".

وتابع قائلاً: "لضمان استمرار هذا الاتجاه، يتم اتخاذ تدابير لدعم منتجي الحبوب الذين تستهدف منتجاتهم التصدير؛ وتشمل هذه التدابير تسهيلات أسعار مناسبة، ودعم النقل، والمساعدة في الترويج للسلع في الخارج".