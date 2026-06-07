  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٣:٠٣ م

وزير الداخلية الباكستاني يسلم عراقجي رسالة خطية من رئيس وزراء بلاده إلى قائد الثورة الاسلامية

وزير الداخلية الباكستاني يسلم عراقجي رسالة خطية من رئيس وزراء بلاده إلى قائد الثورة الاسلامية

خلال اجتماع وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي مع وزير الخارجية الايراني، تم تسليم رسالة خطية من رئيس وزراء باكستان إلى قائد الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم الاحد، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وسلمه رسالة خطية من رئيس وزراء بلاده شهباز شريف لقائد الثورة الاسلامية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات الدبلوماسية في مسار المفاوضات بين إيران واميركا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية.

وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي" قد وصل مساء أمس السبت إلى طهران، وكان في استقباله فور وصوله نظيره الإيراني "إسكندر مؤمني" .

وسيلتقي "نقوي" الذي زار طهران عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، أيضا مسؤولين إيرانيين آخرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1971382
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات