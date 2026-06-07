عضو لجنة الأمن القومي البرلمانیة لمهر: العدوان على الضاحية تظهر انه لا يمكن الثقة بأمريكا واسرائيل

في إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني على الضاحية اللبنانية، قال عضو في لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي: "إن الهجوم على بيروت بعد الاتفاقات المبرمة كشف مجدداً زيف ضمانات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وفي مقابلة مع وكالة مهر، صرّح فدا حسين مالكي، رداً على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت: "إن قضية لبنان من القضايا المهمة التي تندرج ضمن إطار مفاوضاتنا لإنهاء الحرب، وهي من البنود التي يجب الاتفاق عليها".

وتابع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى: "للكيان الصهيوني تاريخٌ في انتهاك وقف إطلاق النار في القضية اللبنانية. ينبغي أن تُثير هذه القضية قلق الحكومة اللبنانية، إذ جرت مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن بوساطة أمريكية، وتم التوصل إلى اتفاقٍ بشأن استمرار وقف إطلاق النار، ولكن بعد ساعاتٍ قليلة فقط، شنّ الكيان الصهيوني هجماته. وهذا يُبيّن أنه لا ينبغي للحكومة اللبنانية أن تُورّط نفسها في فخّ واشنطن والكيان الصهيوني المُهلك".

وأشار مالكي أيضًا إلى أن: "الروح الوحشية للكيان الصهيوني أظهرت أنه لا يفهم إلا لغة القوة والعسكرة". نتوقع وحدة الشعب اللبناني بجميع فئاته وفصائله.

وفيما يتعلق برد إيران المحتمل على هذه الخطوة الصهيونية، قال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أعلن قادتها ومسؤولوها في مختلف القضايا، تراقب الوضع في لبنان عن كثب، وستتخذ رداً سياسياً أو دبلوماسياً أو عسكرياً عند الضرورة، كلما اقتضت مصالح البلاد وظروفها ذلك، وبالتنسيق اللازم".