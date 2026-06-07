المكسيكيون يستقبلون المنتخب الإيراني برفع الأعلام الإيرانية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل مشجعو المنتخب الإيراني وفد "ميناب 168" ( تم تسمية البعثة الايرانية الى المونديال بهذا الاسم تخليدا لـ 168 شهيدا نتيجة القصف لامريكي لمدرسة الشجرة الطيبة بميناب) لدى وصوله إلى مدينة تيخوانا في الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وخرج نحو 200 مشجع للمنتخب الايراني، ضمّوا الإيرانيين المقيمين في المكسيك إضافة إلى سكان تيخوانا المحليين، حاملين العلم الإيراني، لاستقبال المنتخب الوطني خارج المطار وفي الشوارع المحيطة.

وأشرف ممثلو شرطة الحدود المكسيكية على إجراءات دخول أعضاء المنتخب الإيراني بعد هبوط الطائرة.

وتواجد عدد كبير من وسائل الإعلام الدولية والمحلية المتواجدة في تيخوانا في المطار والشوارع المحيطة به وعند مدخل فندق المنتخب الوطني، وقاموا بنقل لقطات لحظة وصول المنتخب الإيراني.