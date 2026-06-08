وزارة الأمن: تفكيك 4 خلايا إرهابية في جنوب شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت اليوم الاثنين في بيان أنه بجهود عناصر جهاز الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد) وبالاستفادة من البلاغات الشعبية، تم القضاء على 5 من عناصر الخلايا العملياتية التابعة لجماعات إرهابية تكفيرية، إضافة إلى تصفية مجموعة من العناصر الإجرامية في جنوب شرق البلاد، كما تم توقيف 19 إرهابيا.

وأوضح البيان أن هذه العمليات شملت تفكيك عدد من الخلايا المسلحة وإحباط مخططات كانت تستهدف تنفيذ عمليات تفجيرية داخل البلاد، مع ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة، في إطار جهود استخباراتية وميدانية مكثفة.

كما أشار البيان إلى استشهاد أحد منتسبي جهاز الأمن وإصابة آخر خلال إحدى العمليات نتيجة تفجير انتحاري نفذه أحد الإرهابيين؛ مؤكدا استمرار الإجراءات الأمنية والاستباقية ضد أي تهديدات مماثلة.

وختمت وزارة الأمن الإيرانية بيانها بالتأكيد على مواصلة الجهود لملاحقة العناصر الإرهابية والقضاء على شبكاتها، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

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