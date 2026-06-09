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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٠٢ ص

التلفزيون الإسرائيلي: إيران أضعفت قدراتنا الردعية

التلفزيون الإسرائيلي: إيران أضعفت قدراتنا الردعية

اعترف التلفزيون الإسرائيلي بقدرة إيران على إضعاف الردع الإسرائيلي، مشيراً إلى أن طهران نجحت في إعادة ربط ساحات القتال بعد ثلاث سنوات من الحرب في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القناة 13 الإسرائيلية أقرت بأن "إيران نجحت في إضعاف الردع الإسرائيلي". كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "تل أبيب دخلت في اشتباكات دورية مع إيران، وبالتالي تخسر أهم أذرعها الاستراتيجية".

وأضاف التقرير: "بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب في المنطقة، نجحت طهران في إعادة ربط ساحات القتال مرة أخرى".

وشددت القناة 12 على أن "الأوساط الأمنية والعسكرية لم تكن لتتصور تحقيق مثل هذا السيناريو بعد الهجوم السابق على إيران".

وأكد التقرير أن "تل أبيب لم تحقق أي تقدم في مواجهة التهديدات الجوهرية التي تواجهها".

/انتهى/

رمز الخبر 1971439

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