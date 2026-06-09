التلفزيون الإسرائيلي: إيران أضعفت قدراتنا الردعية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القناة 13 الإسرائيلية أقرت بأن "إيران نجحت في إضعاف الردع الإسرائيلي". كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "تل أبيب دخلت في اشتباكات دورية مع إيران، وبالتالي تخسر أهم أذرعها الاستراتيجية".

وأضاف التقرير: "بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب في المنطقة، نجحت طهران في إعادة ربط ساحات القتال مرة أخرى".

وشددت القناة 12 على أن "الأوساط الأمنية والعسكرية لم تكن لتتصور تحقيق مثل هذا السيناريو بعد الهجوم السابق على إيران".

وأكد التقرير أن "تل أبيب لم تحقق أي تقدم في مواجهة التهديدات الجوهرية التي تواجهها".

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