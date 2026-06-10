بقائي: أمريكا تلحق الضرر بالعملية الدبلوماسية بانتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي صرح للصحفيين قائلاً: "العملية الدبلوماسية لا تحدث في فراغ. لدفع أي مفاوضات أو عملية دبلوماسية، تحتاج إلى حد أدنى من الأجواء لتتمكن من المضي قدماً في العمل الدبلوماسي".

وأضاف بقائي: "للأسف، فإن أمريكا، برسائلها المتناقضة، وتغييرها المتكرر لمواقفها ومطالبها، وكذلك انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، تضر بهذه العملية. كما أن الكيان الصهيوني، بانتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، يلحق الضرر بهذه العملية".

وتابع المتحدث: "أي عملية دبلوماسية تتضرر من استخدام القوة والإجراءات غير القانونية".

وأشار بقائي إلى أن "الدبلوماسية والميدان ليسا أمرين منفصلين؛ فهما معاً، كأداتين، لحماية المصالح والأمن الوطني الإيراني". وقال: "حينما تقتضي الضرورة، ترد قواتنا المسلحة بكل اقتدار على العدو".

وذكر المتحدث: "ما حدث الليلة الماضية أظهر أن القوات المسلحة الشجاعة الإيرانية لا تتوانى عن الدفاع عن البلاد".

وأضاف: "في مجال الدبلوماسية، فإن جميع أركان الحكم منسقة بشكل كامل، وحينما تقتضي الضرورة، سيتم استخدام أداة الدبلوماسية، وحينما يتطلب الأمر، سيتم استخدام القوة العسكرية للدفاع عن البلاد".

وقال المتحدث: "الليلة الماضية، أظهرنا للعدو في الميدان بشكل مقتدر قدراتنا وجهوزيتنا".

وشدد بقائي على أن "الإيرانيين مستعدون، بشجاعتهم ورباطة جأشهم، ومعرفتهم بجميع مقدراتهم ورؤوس أموالهم الحضارية والثقافية والفكرية، لمواجهة مكر العدو".

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