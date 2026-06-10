تقرير إسرائيلي يتحدث عن شرخ عميق في العلاقات بين واشنطن واسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء قالت منصة ناتسيف نت الإسرائيلية إن التقارير المتضاربة حول اعتراض الولايات المتحدة للصواريخ الإيرانية تعكس توترا غير مسبوق بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية، وفي حين ادعت تل أبيب أن واشنطن ساعدت في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقت نحو إسرائيل اليوم الثامن من يونيو 2026، نفى مسؤولون أمريكيون ذلك بشدة في محادثات مع شبكتي سي إن إن وسي بي إس، مؤكدين أن الجيش الأمريكي لم يعترض أي صاروخ.

وأضافت المنصة العبرية أن التقارير الأمريكية تشير إلى أن إدارة ترامب أمرت جيشها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات دفاعية لصالح إسرائيل خلال الهجوم الأخير، وهو تغيير دراماتيكي مقارنة بجولات القتال السابقة التي شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل فعال ومهم في الدفاع الجوي عن إسرائيل، ومع ذلك توجد تقارير متضاربة حيث أفاد مسؤول أمريكي آخر لموقع المونيتور أن سفينة واحدة على الأقل من البحرية ووحدات برية أطلقت معترضات كإجراء للدفاع عن النفس.

وأشارت إلى أن هذا القرار لا يمثل بالضرورة كذبة بل هو نتيجة لسياسة خارجية جديدة وصارمة يتبعها الرئيس ترامب، حيث يمارس ضغط ثقل على نتنياهو لوقف تبادل الضربات مع إيران ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار، كما وجه ترامب رسالة ردع لإسرائيل وحسب التقارير حذر نتنياهو من الهجوم على بيروت وبعد تنفيذ الهجوم اختارت الإدارة التخلي عن الدفاع النشط لتوضيح أن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على دعم أمريكي تلقائي لكل إجراء، بالإضافة إلى ذلك تدير الإدارة مفاوضات مستقلة مع طهران بشأن اتفاق جديد وهدنة لمدة 60 يوما ولا ترغب في الانجرار إلى حرب إقليمية تعطل هذه الجهود.

وقالت منصة ناتسيف نت الإسرائيلية إن هذا الحدث يحدث شرخ عميق في العلاقات الأمنية بين البلدين حيث تقوض التنسيق الأمني، فرغم المحادثات بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد القيادة المركزية الأمريكية إلا أن السياسة على الأرض تمليها الدرجة السياسية في واشنطن التي منعت المساعدة، كما يظهر انعدام ثقة متبادل بالتوازي مع هذه القضية نشرت تقارير عن شك أمريكي بأن إسرائيل تتجسس على مسؤولين في إدارة ترامب وهي ادعاءات رفضتها إسرائيل ووصفتها بأنها كذبة مطلقة.

وأضافت المنصة العبرية أن المعنى العملياتي هو أن إسرائيل أصبحت وحدها في الميدان وتضطر الآن للاعتماد فقط على قدراتها الذاتية أمام تهديد الصواريخ الإيرانية بدون المظلة الجوية الأمريكية التقليدية، واعتبرت أن هذا يمثل درس للأجيال حيث يجب معرفة كيفية إنتاج جميع أنواع الأسلحة بأنفسنا وعدم الاعتماد على مصادر أجنبية، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمل بالفعل مع الولايات المتحدة لتطبيق هذا الدرس.