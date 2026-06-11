الحرس الثوري: تم تدمير قواعد وطائرات حربية أمريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان الصادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري جاء كالتالي:

"أيها الشعب الإيراني المؤمن والبطل، الذي أظهر بأكثر من مائة يوم من الصمود في الميدان صنع الملاحم ومستوى جديداً من البصيرة والمقاومة.

عقب الإنجازات التي تحققت فجر اليوم من قبل مقاتلي الإسلام في قمع العدو الأمريكي المعتدي، متوكلين على الله تعالى، قام أبناؤكم الشجعان في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، رداً على الهجمات الصاروخية التي شنها الجيش الأمريكي القاتل للأطفال على موقع ترفيهي، ومجمع إنتاجي، ومحيط ثكنة عسكرية في أطراف كرج ونظر آباد، وكذلك على قاعدة محلية للحرس الثوري في مدينة بيشوا، وذلك من أجل معاقبة المعتدي، صباح اليوم، باستخدام 12 صاروخاً باليستياً، باستهداف موقع تمركز الطائرات الحربية الأمريكية من طراز F-16 وF-15 وF-35، بالإضافة إلى المنشآت المهمة للجيش الأمريكي الإرهابي في القاعدة الجوية ومركز السيطرة في الأزرق، وقاموا بتدمير تلك المنشآت وكمية كبيرة من الطائرات الحربية.

ستستمر عمليات مقاتلي الإسلام طالما استمرت أعمال العدو الشريرة."

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