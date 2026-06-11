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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:١٩ ص

هجوم عنيف من القوات الجوفضائية للحرس الثوري على القواعد الأمريكية في المنطقة

هجوم عنيف من القوات الجوفضائية للحرس الثوري على القواعد الأمريكية في المنطقة

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في بيان لها عن شن هجوم عنيف من قبل القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري على القواعد الأمريكية في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أعلنت في بيانها:

"فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ"

قام المقاتلون الشجعان في القوات الجوفضائية وأبطال القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، فجر اليوم، في إطار معاقبة المعتدي والرد على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال على بعض الوحدات الخدمية والمخافر الساحلية التابعة للحرس الثوري وقيادة الشرطة ومحيط مطار بندر عباس، وذلك خلال موجتين عملياتيتين، باستهداف وتدمير ثمانية عشر هدفاً مهماً تابعاً للجيش الأمريكي الشرير، في القواعد الجوية "علي السالم" و"أحمد الجابر"، وكذلك القاعدة الجوية "الشيخ عيسى".

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/

رمز الخبر 1971504

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