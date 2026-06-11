الجيش الإيراني يشنّ هجوم بالمسيّرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أنه في أعقاب انتهاك الجيش الأمريكي الإرهابي لوقف إطلاق النار واعتدائه على مناطق في جنوب البلاد، قام الجيش الإيراني باستهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة الانتحارية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح الجيش في بيانه أنه في موجة الهجمات بالطائرات المسيرة هذه، تم استهداف هوائيات الاتصال ومنشآت رادار نظام "باتريوت" التابعة للأسطول الخامس.

كما أكد الجيش الإيراني أنه "جنباً إلى جنب مع سائر القوات المسلحة، مستعد لمواجهة العدو حتى الرمق الأخير، ولن يتوانى حتى معاقبة العدو المعتدي".

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