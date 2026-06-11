إيجئي: الترتيبات الأمنية في منطقة غرب آسيا لن تعود إلى ما كانت عليه

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، كتب على صفحته في الفضاء الافتراضي: "لقد اعتدى الأمريكيون المعتدون الليلة الماضية على نقاط من بلادنا. وسرعان ما ردت القوات المسلحة الإيرانية على المعتدين.

مشكلة كبار المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم رئيسهم الدنيء والوضيع، هي أنهم لم يفهموا بعد مفهوم الغيرة والحمية الإيرانية.

يجب على الجميع أن يعلموا أن الدفاع عن الوطن بالنسبة للإيراني المسلم ليس مجرد حماية للتراب، بل هو حراسة للشرف والهوية وإرث حضاري عظيم.

إن قيام الليل (التهجد) للأمة الإيرانية، الذي يستمر منذ 100 ليلة، هو دليل على العزم الراسخ للشعب وقواتنا المسلحة على الرد الساحق والمدمر على أي عدوان للعدو.

لقد مضى على طلوع الثورة أربعة عقود وسبع سنوات، ثورة تشكلت بالاعتماد على إرادة الشعب واستمرت بالاعتماد على الوحدة الوطنية؛ مسار جُرب في الصعود والهبوط السياسي والاقتصادي والدولي، لكنه لم يتوقف أبداً عن الحركة.

جميع أفراد الشعب الإيراني يقفون كجبال ثابتة، راسخون لا يتزعزعون، وقد تعاهدوا وأقسموا على الدفاع عن كيان إيران الإسلامية. شعبنا لا يخاف من تهديدات ترامب وأمثاله من الفجرة، ويعرف المعنى الحقيقي للعزة والنور الهادي في التضحية من أجل الدين والوطن. (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)

الآن، مع حلول شهر محرم، شهر انتصار الدم على السيف، نحن أكثر استعداداً من أي وقت مضى للتصدي ليزيديان العصر، ونقول بصوت واحد إن الإيرانيين جميعهم يطوفون حول الحب، ومدار هذا الطواف هو الحسين (ع).

يجب على أمريكا ورئيسها الخبيث أن يعلموا أن المعادلات الاستراتيجية والترتيبات الأمنية في منطقة غرب آسيا لن تعود إلى ما كانت عليه، وأن إيران الإسلامية ستضرب المسمار الأخير في نعش أمريكا في غرب آسيا، بعون الله."

/انتهى/