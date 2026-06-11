البرازيل ترفض استقبال سفير وقنصل عام للكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحكومة البرازيلية رفضت استقبال سفير الكيان الصهيوني في برازيليا، وكذلك القنصل العام لهذا الكيان في ساو باولو.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الصهيونية، ولا سيما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الخلافات الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني والبرازيل تتعمق في الوقت الذي رفض فيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تأكيد تعيين "غالي داغان" سفيراً لهذا الكيان في البرازيل.

كما أفادت المصادر الصهيونية ذاتها أن السلطات البرازيلية ترفض حالياً تأكيد تعيين "فيفيان أيزن" قنصلاً عاماً لتل أبيب في ساو باولو، وهو ترشيح كان قد حظي بموافقة حكومة الكيان الصهيوني في فبراير الماضي.

/انتهى/