بقائي: الهجمات الأمريكية على السفن التجارية تشكل تهديداً خطيراً للملاحة البحرية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي نشر صورة لإحدى الصحف الهندية التي تناولت خبر الهجوم الأمريكي على ثلاث سفن تجارية هندية خلال الأيام القليلة الماضية ، وكتب على صفحته الشخصية: "إن الهجمات الوحشية التي تشنها أمريكا على السفن التجارية الهندية، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين هنود على الأقل، هي نتيجة سياسة السطو المسلح والقرصنة البحرية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نتقدم بتعازينا إلى أفراد عائلات وأصدقاء البحارة الهنود القتلى، ونعزي شعب وحكومة الهند".

وتابع بقائي: "يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب أمريكا على سلوكها المخالف للقانون؛ وهو سلوك يمثل تهديداً للسلام والأمن العالميين، ويعرض حرية الملاحة البحرية للخطر".

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