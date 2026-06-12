حزب الله يرد على انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان؛ صافرات الموت تدوي في شمال فلسطين المحتلة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن انتهاكات وقف إطلاق النار والإجراءات العدوانية من قبل الكيان الصهيوني لا تزال مستمرة في لبنان، ويواصل حزب الله الرد عليها بقوة وبشكل مستمر.

في أحدث حالات انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تعرضت قرية "بلاط" ومنطقة "عرض دبين" في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية لغارات جوية من قبل جيش الاحتلال.

وجاء هذا الخبر في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية فجر اليوم، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنة "المطلة" الصهيونية شمال فلسطين المحتلة، خشية تسلل طائرات مسيّرة تابعة لحزب الله.

كما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن جنوده في جنوب لبنان تعرضوا لهجوم بطائرة مسيّرة تابعة لحزب الله.

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