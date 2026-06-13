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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٢:٠١ م

آية الله آملي لاريجاني: دماء الشهداء الطاهرة عززت الوحدة الوطنية

آية الله آملي لاريجاني: دماء الشهداء الطاهرة عززت الوحدة الوطنية

قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، في إشارة إلى ذكرى استشهاد شهداء حرب الأيام الاثني عشر: إن دماء الشهداء ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية وعززت صمود الشعب الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح آية الله صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، في بيانٍ له: "بعد مرور عام على استشهاد قادة الإسلام العظام، الشهداء باقري، وسلامي، وحاجي زاده، ورشيد، وغيرهم من شهداء الحرب المفروضة الثانية، كالشهيد الدكتور طهرانجي، بات جلياً أكثر من أي وقت مضى أن أعداء إيران، بكل ما ارتكبوه من شرور وجرائم، لم يحققوا أهدافهم الخبيثة.

وأضاف: "مع أن إرادة الطغاة الأمريكيين والصهاينة كانت إضعاف النظام الإسلامي وإسقاطه، وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الإيراني، إلا أن دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة، بتدبير إلهي، أصبحت مصدراً لمزيد من تعزيز الوحدة الوطنية، وإحياء روح المقاومة والصمود لدى الشعب الإيراني المؤمن في وجه أعدائه."

/انتهى/

رمز الخبر 1971537
جواد ماستری فراهانی

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