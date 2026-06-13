برلماني لبناني : الاتفاق الايراني - الامريكي يجب ان يدفع السلطة الى اعادة النظر في موقفها التفاوضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه في تصريح له، اليوم السبت، خلال احتفال تكريمي، رأى فياض أن "على السلطة أن تمتلك جرأة الإعتراف بأنها وصلت الى طريق مسدود، وأنها تتحرك في مسار مجهول الأفق، وأنها عندما خاصمت الإيرانيين وطردت سفيرهم، وتخلت عن المقاومة واعتبرت أفعالها خارجة عن القانون، لم تجنِ شيئاً، سوى تحوُّل هذه السلطة الى دمية عاجزة لا حول لها ولا قوة، تقف على أرضية داخلية منقسمة، ولا أوراق قوة لديها ولا قدرة على المناورة أو مواجهة الضغوطات".

وتابع قائلا: على السلطة أن تصحح أخطاءها، وأن تدخل على معادلة الإستفادة من الإتفاق الأميركي-الإيراني المرتقب، وأن تعود إلى التمسك بأولوية الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار متضمناً منع حرية الحركة للعدو "الإسرائيلي"، على أن يكون ذلك تمهيداً لإنسحاب "إسرائيلي" سريع وغير مشروط؛ بحسب ما افاد به موقع "النشرة" الاخباري الالكتروني.

وأكد هذا البرلماني اللبناني: اننا نريد للدولة اللبنانية أن تفاوض عن نفسها، وليس مطروحاً من قبل أحد مصادرة هذا الدور، ولكن على الدولة أن تقلع عن سياسة الإنسحاق أمام "الإسرائيلي" والإنصياع للأميركي، وتهميش شرعية واسعة من اللبنانيين داخلياً؛ مبينا ان البيان الذي صدر عن جلسة المفاوضات الأخيرة في واشنطن، شكل تعبيراً واضحاً وصريحاً عن كل ذلك.