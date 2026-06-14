عارف: إيران كسرت هيبة أمريكا والكيان الصهيوني أمام أنظار العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عارف صرح خلال اجتماع أمانة لجنة تشييع جثمان الإمام الشهيد الذي عُقد لبحث سير الإجراءات والتنسيقات التنفيذية ومتابعة البرامج المتعلقة بمراسم التشييع، صرح بأن الإمام الشهيد كان أحد أبرز الشخصيات وأكثرها تأثيرا في العالم خلال القرن الحادي والعشرين.

وتابع نائب رئيس الجمهورية مستذكرا مآثر الإمام الشهيد، أن أوضاع إيران والعالم الإسلامي وجميع أحرار العالم شهدت تحولا عميقا واستثنائيا في ظل قيادته الذكية والحكيمة والشجاعة والمقتدرة.

ولفت إلى الذكرى السنوية لبدء الحرب التي شنّها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستمرت 12 يوما؛ قائلا: إن الجمهورية الإسلامية تمكنت بعد تلك الحرب، بفضل القيادة الحكيمة والستراتيجيات التي رسمها الإمام الشهيد، من تعويض أضرارها وتحقيق قفزات كبيرة في مجالات العلم والتكنولوجيا، وهي إنجازات تجلت آثارها بوضوح خلال حرب رمضان، فيما استمر مسار التقدم التكنولوجي بوتيرة متصاعدة.

وتابع "عارف" أن الشعب الإيراني صمد خلال العامين الماضيين في مواجهة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية؛ مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت للمرة الأولى في كسر هيبة أمريكا والكيان الصهيوني أمام أنظار العالم.

وأردف نائب رئيس الجمهورية بالقول: إن الشعوب والدول التي عانت لسنوات من الهيمنة والضغوط الأمريكية وتعرضت للإذلال، تشعر اليوم بالفخر بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت قيادة الإمام الشهيد وآية الله السيد مجتبى الخامنئي.

وختم "عارف" تصريحاته بالتأكيد على ضرورة حشد جميع إمكانات البلاد لضمان إقامة مراسم تشييع تليق بالمناسبة وبأكبر قدر من الزخم؛ داعيا إلى مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمؤسسات والجهات المعنية.