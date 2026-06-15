تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة روسيا اليوم، فإن قصف الكيان الصهيوني المدفعي لمناطق حول النبطية وكفر بنيت في جنوب لبنان مستمر.

كما وردت أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة في كفر بنيت.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بوقوع انفجار في مدينة الخيام جنوب لبنان، نفذته القوات الصهيونية.

وسمع دوي انفجار آخر في منطقة مربكة. وبحسب هذا التقرير، أغلق الجيش اللبناني الطريق المؤدي إلى منطقة حارث في بنت جبيل بسبب انتشار معدات عسكرية تابعة للكيان الصهيوني.

كما وردت أنباء عن قصف بقذائف الهاون على كفر عرمان في النبطية بالتزامن مع دخول عدد من المواطنين اللبنانيين إلى المنطقة.