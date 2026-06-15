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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٢:٠٤ م

تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة

تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة

على الرغم من إعلان اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال على جميع الجبهات، فإن هجمات الكيان الصهيوني على جنوب لبنان مستمرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة روسيا اليوم، فإن قصف الكيان الصهيوني المدفعي لمناطق حول النبطية وكفر بنيت في جنوب لبنان مستمر.

كما وردت أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة في كفر بنيت.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بوقوع انفجار في مدينة الخيام جنوب لبنان، نفذته القوات الصهيونية.

وسمع دوي انفجار آخر في منطقة مربكة. وبحسب هذا التقرير، أغلق الجيش اللبناني الطريق المؤدي إلى منطقة حارث في بنت جبيل بسبب انتشار معدات عسكرية تابعة للكيان الصهيوني.

كما وردت أنباء عن قصف بقذائف الهاون على كفر عرمان في النبطية بالتزامن مع دخول عدد من المواطنين اللبنانيين إلى المنطقة.

رمز الخبر 1971585
محمدرضا غفاری

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