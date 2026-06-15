وزير الخارجية الايراني و نظيره السعودي يبحثان مستجدات الاوضاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي وفيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً ظهر يوم الاثنين.

وأطلع وزير خارجية إيران نظيره السعودي خلال هذا الاتصال على مضمون مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد وآخر مستجداتها.

وأشار عراقجي إلى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن التنفيذ السليم لبنود التفاهم، مؤكداً على ضرورة الوقف التام للعدوان الصهيوني على لبنان.

كما أشاد وزير خارجية إيران بدور المملكة العربية السعودية في المسار الدبلوماسي الجاري الرامي إلى إنهاء الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وشدد على أهمية مواصلة هذه المسيرة.

كما أكد الطرفان على استمرار المشاورات الوثيقة والتعاون الدبلوماسي بين طهران والرياض بشأن التطورات الإقليمية وضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء السلام في المنطقة.

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