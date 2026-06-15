تفاصيل التنازلات التي قدمتها الولايات المتحدة لايران في اللحظات الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد تراجعات أمريكية كبيرة في المفاوضات، وحلّ الخلافات في نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والتي جرى العمل عليها بشكل مكثف بحضور وسيط، تمّت الموافقة على النص النهائي من قبل المؤسسات المعنية.

خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات لصياغة النص، والتي عُقدت بحضور وسيط بين إيران والولايات المتحدة، تراجع الأمريكيون بشكل كبير وأعلنوا رفع الحصار البحري المفروض على إيران بالكامل فور الانتهاء من النص.

بالإضافة إلى ذلك، سيُعاد فتح مضيق هرمز وفق ترتيبات تتبناها إيران، وقد أُسندت إدارة حركة الملاحة في المضيق، وآلية تقديم الخدمات البحرية، وتحصيل التكاليف ذات الصلة، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان باعتبارهما الدولتين الساحليتين للمضيق.

ويُعدّ تضمين احترام السيادة والاعتراف بوحدة أراضي لبنان تغييرًا هامًا آخر في النص، إذ يُحدد المناطق التي استولى عليها النظام كأراضٍ محتلة، ويُطالبه بالانسحاب.

ومن المتوقع أن يوقع الطرفان على النص خلال الأيام القادمة.

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